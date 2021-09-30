Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно целоваться при встрече со знакомыми
Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной телеведущей. Также она занимается спикерством на разных образовательных платформах и обучает украинцев правилам этикета в разных ситуациях.
Так, на этот раз телеведущая поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ольга обучает украинцев этикету. Она решила рассказать, как правильно целовать знакомого при встрече.
"Как правильно целоваться при встрече. Вот так? (показывает)
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Нет-нет. Поцелуй только так называется - поцелуй. А на самом деле очень интимное дело. При встрече мы его лишь имитируем и не прикасаемся губами до кожи нашего знакомого", - поделилась Ольга Фреймут.
Пользователи сети прокомментировали видео Ольги: "Смотрю с удовольствием! Люблю Ваши ролики об этикете!", "А зачем тогда вообще так делать. Не лучше всего просто сказать: Здравствуйте или привет", "Супер!!! Надо некоторым отправить видео. А то оближут", "Т.е. этикет - это лицемерие? Зачем вообще тогда имитировать? Вы, Оля, пропагандируете лицемерие выходит:(".
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