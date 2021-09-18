Оля Фреймут поделилась с украинцами, какие слова нужно убрать из лексики

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала популярной в украине телеведущей. Красотка засветилась во многих украинских проектах, а также ведет активно страничку в Инстаграм, где обучает украинцев этикету.

В этот раз Оля решила рассказать о словах и фразах. Красотка была в светлом пальто, позируя на фоне кустов.

"Уверенность необходима каждому и есть фразы и слова, которые я хочу, чтобы вы навсегда забрали из своего лексикона. Первое - это извините, ну, разве вы действительно нагрешили? Следующее - можно я задам вопрос? А почему так делать? Та спрашивайте, иначе имеете неуверенный вид. Далее - я не могу, ну я не могу. Почему ты не можешь? Если ты скажешь, что ты не можешь, найдут альтернативу. Пообещайте найти альтернативу вместо того, чтобы говорить: Я не могу. Следующее - просто... От видите, сразу указывает на то, что вы неуверенный человек. И следующее - если честно, а до этого времени что было? Не честно?", - рассказал Фреймут о словах, которые нужно убрать из лексикона.

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