Известная телеведущая Ольга Фреймут поразила украинцев стильным костюмом и сделала признание

Как передает Politeka.net, 39-летняя Ольга Фремут является популярной украинской телеведущей. Сейчас девушка в социальных сетях делится советами и обучает этикету. Она прославилась своим участием в программе "Ревизор".

На этот раз телеведущая поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга в спортивном костюме оранжевого цвета обнимает свою подругу Иру. На фоне них стоит роскошный автомобиль ведущей, которым она часто хвастается на своей странице в социальных сетях.

"Мне нравится одеваться со усилием, чтобы голливудская укладка, каблуки, платье, в котором надо ровно держать спину и втягивать живот...

А моя подруга любуется мной, когда я кежуальная и расслаблена. Ирочка, я так горжусь тобой", - призналась Ольга Фреймут.

Поклонники оставили для телеведущей множество приятных комментариев, где отметили её стильный вид: "Очень идет этот стиль", "Какие красивые!", "Лучшая и идеальная!", "Супер", "Как будто сестры-близняшки".

Ранее сообщалось, Фреймут разговорилась о своих предпочтениях и обратилась к украинцам: "Посоветуйте, пожалуйста"

Также, Фреймут резко взялась учить "неуверенных" украинцев: "Ну, разве вы действительно нагрешили..."

Politeka рассказывала, Фреймут рассказала украинцам, как правильно сервировать стол, видео: "А для шульги все наоборот?"