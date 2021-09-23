Известная телеведущая Ольга Фреймут поразила украинцев стильным костюмом и сделала признание
Как передает Politeka.net, 39-летняя Ольга Фремут является популярной украинской телеведущей. Сейчас девушка в социальных сетях делится советами и обучает этикету. Она прославилась своим участием в программе "Ревизор".
На этот раз телеведущая поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга в спортивном костюме оранжевого цвета обнимает свою подругу Иру. На фоне них стоит роскошный автомобиль ведущей, которым она часто хвастается на своей странице в социальных сетях.
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А моя подруга любуется мной, когда я кежуальная и расслаблена. Ирочка, я так горжусь тобой", - призналась Ольга Фреймут.
Поклонники оставили для телеведущей множество приятных комментариев, где отметили её стильный вид: "Очень идет этот стиль", "Какие красивые!", "Лучшая и идеальная!", "Супер", "Как будто сестры-близняшки".
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