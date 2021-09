Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своих любимых документальных фильмах

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Ольга Фреймут, которая известна благодаря проектам на "Новом канале", - активная пользовательница социальной сети Instagram.

Обычно в своих социальных сетях в Instagram и You Tube (проект "НіНіНі") Ольга Фреймут рассказывает правила этикета.

Однако на этот раз телеведущая решила поделиться с поклонниками своими предпочтениями. Фреймут сказала, что предпочитает документальные фильмы, а не художественные, и даже поделилась своим рейтингом кинолент.

Так, любимыми фильмами Фреймут является "Grey Garden", "Последнее интервью Коко Шанель 1979 года", "Нет смерти для меня", "Если бы стены могли говорить", "Nothing Is Truer than Truth", "Чорнобильськие бабушки", "The Vanishing at the Cecil Hotel".

Также Фреймут обратилась к поклонникам.

"А каковы ваши любимые документальные фильмы? Посоветуйте, пожалуйста?", - сказала телеведущая.

"Социальная дилемма, 2020", ""Human" 2015, "Самсара" 2011 )", "1. Жизнь после людей; 2. Касаясь пустоты; 3. Pele", - написали в комментариях.

