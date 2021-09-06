Відома телеведуча Ольга Фреймут заговорила про етикет за кермом розкішного автомобіля

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі на телеканалах "Новий канал" і "1+1". Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу Ольга Фреймут опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведуча розповідає про етикет в автомобілі і дає поради, як тримати все в кращому вигляді.

"Машину моєму по необхідності 1-2 рази на тиждень, тому що брудна машина гірше неочищеного взуття. В машину в будь-який момент може хтось підсісти тому потрібно берегти свій етикет це ж про повагу про Близького. Ніяких інтимних речей, сміття, недоїденої їжі. Бардачок це не смітник. Нехай там буде все необхідне: гроші, крем для рук. У дверцятах тільки вода і серветки, все.

Багажник не гардеробна. Краще пакувати все з вечора це заощадить час з ранку. І ви не будете схожі на кочівника. Потрібно мати найпотрібніше. Не дай бог дтп-вогнегасник, аптечка. І при собі потрібно мати парасольку щоб не ходити як мокра курка.",- розповіла Ольга Фреймут.

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