Известная телеведущая Ольга Фреймут заговорила про этикет за рулем роскошного автомобиля
Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе на телеканалах "Новий канал" и "1+1". Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз Ольга Фреймут опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущая рассказывает про этикет в автомобиле и дает советы, как держать всё в лучшем виде.
"Машину моем по необходимости 1-2 раза в неделю, потому что грязная машина хуже неочищенной обуви. В машину в любой момент может кто-то подсесть поэтому нужно беречь свой этикет это ведь про уважение про близкого. Никаких интимных вещей, мусора, недоеденной еды. Бардачок это не мусорка. Пускай там будет всё необходимое: деньги, крем для рук. В дверцах только вода и салфетки, всё.
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Багажник не гардеробная. Лучше паковать всё с вечера это сэкономит время с утра. И вы не будете похожи на кочевника. Нужно иметь самое нужное. Не дай бог дтп - огнетушитель, аптечка. И при себе нужно иметь зонтик чтобы не ходить как мокрая курица.", - рассказала Ольга Фреймут.
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