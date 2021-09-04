Відома українська телеведуча Ольга Фреймут дала нові поради з етикету прямо у вбиральні

Як пише Politeka.net, 39-річна Ольга Фреймут тривалий час працювала на "Новому каналі". Вона разом із Сергієм Притулою та Олександром Педаном була ведучою ранкової програми "Підйом" та розважального шоу "Хто зверху". Згодом Фреймут засвітилася також у програмі "Ревізор", де інспектувала ресторани та готелі у різних куточках України. Зараз Ольга Фреймут активно розвивається у соціальних мережах Instagram та You Tube (проєкт "НіНіНі").

В Instagram Фреймут часто розповідає шанувальникам правила етикету. Цього разу телеведуча вирішила розповісти, як правильно має висіти туалетний папір. Фреймут записала stories у вбиральні та вказала на помилку.

"Помилка! Туалетний папір має бути листочком зверху. Стандарти 5-ти зіркових готелів", - написала Ольга Фреймут.

Рaніше Politeka писaлa, що 39-річну Фреймут у сукні-балахоні запідозрили у вагітності: "Олічка, ви...".

Нагадаємо, що Фреймут порекомендувала втомленим українцям не з'являтися на людях: "Навіщо комусь псувати настрій".

A ще Politeka повідомлялa, що Фреймут рвонула до США зі старшою донькою: як розважаються красуні.