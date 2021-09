Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про свої улюблені документальні фільми

Як пише Politeka.net, 39-річна Ольга Фреймут, яка відома завдяки проєктам на "Новому каналі", – активна користувачка соціальної мережі Instagram.

Зазвичай у своїх соціальних мережах в Instagram та You Tube (проєкт "НіНіНі") Ольга Фреймут розповідає правила етикету.

Однак цього разу телеведуча вирішила поділитися із шанувальниками своїми уподобаннями. Фреймут сказала, що надає перевагу документальним фільмам, а не художнім, та навіть поділилася своїм рейтингом кінострічок.

Так, улюбленими фільмами Фреймут є "Grey Garden", "Останнє інтерв’ю Коко Шанель 1979 року", "Немає смерті для мене", "Якби стіни могли говорити", "Nothing Is Truer than Truth", "Чорнбильські бабусі", "The Vanishing at the Cecil Hotel".

Також Фреймут звернулася до шанувальників.

"А які ваші улюблені документальні фільми? Порадьте, будь ласка?", - сказала телеведуча.

"Соціальна дилема, 2020", ""Human" 2015, "Самсара" 2011 )", "1. Життя після людей; 2. Торкаючись пустоти; 3. Pele", - написали у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Оля Фреймут відповіла українцям на претензії до правил етикету: "Щоб ви відчували себе....".

Нагадаємо, що Фреймут за кермом розкішного авто заговорила про етикет: "Щоб не ходити як мокра курка потрібно...".

A ще Politeka повідомлялa, що Фреймут попередила українців про "монстрів" у шоу-бізнесі: "Я нікого не хочу образити, але...".