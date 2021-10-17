Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала несколько правил, которые касаются водителей автомобилей и их пассажиров - куда садиться и почему.

Ольга Фреймут обучает украинцев правилам этикета, передает Politeka.net. Звезда делится правилами того, как вести себя в обществе в той или иной ситуации.

В этот раз телеведущая рассказала, как правильно вести себя пассажирам авто.

Так, во-первых, по словам Фреймут, когда пассажиров много, то рядом с водителем должен присесть самый уважаемый человек — это кто-то пожилой или приехавший издалека.

Во-вторых, женщина всегда должна садиться по правую руку мужчины, потому что, так ему легче открывать двери со стороны проезжей части.

"Так еще рекомендовала в 30-х годах прошлого века королева этикета Эмили Пост. Это деталь сейчас декоративная, но ее оценят в высшем обществе", - поделилась Ольга Фреймут.

В-третьих, если друг за рулем, то нужно садиться рядом с ним, ведь так он не будет выглядеть шофером.

И, в-четвертых, в бизнесе - принимающая сторона садится рядом с водителем. А клиент - позади.

Также в комментариях Ольга Фреймут добавила, что в такси пассажирам нужно садиться позади.

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