Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут засветилась в объятиях мужа Владимира Локотко.

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе на телеканалах "Новий канал" и "1+1". Сейчас телеведущая дает советы украинцам и обучает их этикету.

Так, на этот раз Ольга Фреймут опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре телеведущая вместе со своим мужем - Владимиром Локотко. Он является генеральным директором "Нового канала", на котором Ольга Фреймут часто появлялась как телеведущая разных программ. На кадре она "расцвела" в объятиях мужа.

Также её муж известен как продюсер. Это её второй официальный муж, с которым у них есть двое детей - сын Валерий и дочь - Евдокия. Как известно, после рождения последнего ребенка она взяла фамилию мужа - Локотко.

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