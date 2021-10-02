Телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут показала свою младшую дочку

Как передает Politeka.net, 39-летняя ведущая с особым трепетом бережет воспоминания о детстве своих детей.

Так, Ольга Фреймут запечатлела на камеру, как играет ее младшая дочь Евдокия. Девочке уже 4 года, и она активно играет в дочки матери.

На одном из снимков, который размещен в сториз, Евдокия запечатлена с большой розовой коляской для кукол.

Фреймут сняла на камеру дочку в интерьере своего роскошного особняка, так что попутно поклонники могут еще и заглянуть в жилище знаменитости.

«Некоторые мамы ну очень практичны», - иронично подписала фото Ольга.

Отметим, что старшей дочери телеведущей, Злате Митчелл, уже 15 лет. Она родилась в союзе с британским возлюбленным Ольги. В браке с генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко появились сын Валерий, которому сейчас 5 лет, и самая младшая дочь Евдокия.

Напомним, что Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться

Как сообщала Politeka, Фреймут затосковала дома по 15-летней дочери, уехавшей в Лос-Анджелес