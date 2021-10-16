Оля Фреймут, яка є популярною українською телеведучою і просвітителем в етикеті українців, показала стильний образ, порадувавши своїх фанатів.
Як пише Politeka.net, Оля стала популярною телеведучою, яка нещодавно вийшла заміж за генерального директора одного з українських телеканалів Володимира Локотка. У зірки є дочка Злата Мітчелл, яку Фреймут народила від британця, а також сина Валерія і Євдокію, після чого офіційно вийшла заміж за Володимира. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Фреймут показала, як сиділа на літньому майданчику, надівши хустинку і смугасту футболку. Після цього Оля записала другий сторіс, на якому показала свій коктейль і пляж з пальмами. Як можна зрозуміти, зірка полетіла у відпустку кудись, але не стала зізнаватися, куди.
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