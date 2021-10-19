Українська телеведуча, експерт з етикету Ольга Фреймут поділилася яскравим знімком, розповівши про своє особливе ставлення до квітів, а також порівняла себе з казковим персонажем.
Як пише Politeka.net, в Instagram у 39-річної Фреймут з'явилося фото з інтенсиву з етикету, який вона проводила для своїх шанувальників в Дніпрі. Як відомо, останнім часом Фреймут більше зосереджена на своїх проектах, пов'язаних з популяризацією етикету в Україні. Вона випускає книги у своєму видавництві, а також проводить лекції та курси. Крім цього, телеведуча знімає кумедні відео для соціальних мереж, які стають вірусними.
На свіжому фото красуня позувала з букетом квітів в красивих кошиках, які стояли на столах. Сама Фреймут була одягнена в гарну сукню.
"У мене до квітів ставлення, як у Мавки, як немов вони живі, немов вони фізичний доказ існування твоєї душі", - підписала фото зірка.
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Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як важко їй жилося до слави: "почала підробляти".
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