Украинская телеведущая, эксперт по этикету Ольга Фреймут поделилась ярким снимком, рассказав о своем особом отношении к цветам, а также сравнила себя со сказочным персонажем.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 39-летней Фреймут появилось фото с интенсива по этикету, который она проводила для своих поклонников в Днепре. Как известно, в последнее время Фреймут больше сосредоточена на своих проектах, связанных с популяризацией этикета в Украине. Она выпускает книги в своем издательстве, а также проводит лекции и курсы. Кроме этого, телеведущая снимает забавные видео для социальных сетей, которые стают вирусными.

На свежем фото красотка позировала с букетом цветов в красивых корзинках, которые стояли на столах. Сама Фреймут была одета в красивое платье.

«У меня к цветам отношение, как у Мавки, как будто они живые, как будто они физическое доказательство существования твоей души», - подписала фото звезда.

Напомним, что Фреймут призналась, как трудно ей жилось до славы: "Начала подрабатывать".

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