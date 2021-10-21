В сети разгорелся скандал из-за заявления новой "Мисс Украина 2021" Анны Неплях о том, что она пьет водку, Ольга Фреймут решила вставить свои "пять копеек" в эту ситуацию.

Как сообщает Politeka.net, после победы на конкурсе "Мисс Украина 2021" Анна Неплях дала интервью, в котором ответила на вопросы журналистов. Так, среди прочего девушка заявила, что она пьет водку. Этот выпад вызвал бурную реакцию в соцсетях. Так, что заявление Анны попросили прокомментировать эксперта по этикету Ольга Фреймут.

В комментарии изданию КП, телеведущая и специалист по этикету рассказала, что леди не пьют водку. Так, по словам Фреймут, из-за употребления водки люди сталкиваются с множеством неприятных последствий, особенно это неприятно, если речь идет о женщинах.

"Нет ничего хуже, чем пьяная женщина. А от водки: волочатся ноги, портится дикция, глаза рассматривают нос. От этого даже симпатичная дама становится похожей на креветку", - говорит Ольга, и продолжает перечислять причины, по которым лучше отказаться от этого напитка.

Также Оля рассказала, что по этикету, водку пьют из-за печальных обстоятельств, вот для празднования лучше подойдет шампанское. Сама же ведущая призналась, что пьет водку исключительно в составе алкогольных коктейлей.

Напомним, Ольга Фреймут распрощалась с кавалером, увидев, как он ест: "Был довольно симпатичный".

Как сообщала Politeka, Фреймут в окружении цветов сравнила себя со сказочным персонажем: фото эффектной блондинки.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Фреймут хвастнула своей калифорнийской трансформацией, заинтересовав маму: "У тебя есть кавалер?".