Старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, показала, как изменилась за то время, что провела на учебе в Соединенных Штатах.
Как известно, 39-летняя Фреймут воспитывает троих детей. 15-летняя Злата Митчелл – ее старшая дочь от бывшего британского возлюбленного. Кроме того, у ведущей есть пятилетний сын Валерий и совсем маленькая дочь Евдокия, которые родились в браке с генеральным продюсером «Нового канала» Владимиром Локотко.
Как пишет Politeka.net, ранее в этом году Злата улетела из Украины на учебу в США. В новом посте на своей странице в Инстаграм девочка решила показать, как изменилась с того момента.
Злата опубликовала снимок, на котором она сидела на полу у кирпичной стены с картинами. Девушка была одета просто и по-молодежному: на ней были черные джинсы и футболка с принтом. Модные очки добавляли образу изюминку.
«Надеюсь, моя калифорнийская трансформация. P.S хотите видео/пост о том что происходит у меня в жизни и где я вообще сейчас?», - подписала снимок Злата.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Оборвалась жизнь известной украинской актрисы, коллеги раскрыли подробности: "Невосполнимая потеря"
Новый антирекорд в Украине: вирус унес жизни сотен людей, сводка
Солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры: "Мешает нам..."
Дочь Ани Лорак без фильтров честно показала, как ее мама выглядит дома: кадры
В комментариях тут же отметилась ее мама, которая ответила дочери: «Хочу».
Подписчики Златы также отреагировали на пост.
«Такая красивая», «Напишите мне суда в окошко вопросик: «у тебя есть кавалер?» - «мама, ложись спать», «Очень хочу», - пишут люди.
Напомним, Оля Фреймут изумила видом в "тельняшке" и с платком на голове.
Как сообщала Politeka, Фреймут возмутила украинцев высказываниями о хейтерах 15-летней дочери.
Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Фреймут показала, как живет после отъезда из Украины.