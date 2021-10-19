Старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, показала, как изменилась за то время, что провела на учебе в Соединенных Штатах.

Как известно, 39-летняя Фреймут воспитывает троих детей. 15-летняя Злата Митчелл – ее старшая дочь от бывшего британского возлюбленного. Кроме того, у ведущей есть пятилетний сын Валерий и совсем маленькая дочь Евдокия, которые родились в браке с генеральным продюсером «Нового канала» Владимиром Локотко.

Как пишет Politeka.net, ранее в этом году Злата улетела из Украины на учебу в США. В новом посте на своей странице в Инстаграм девочка решила показать, как изменилась с того момента.

Злата опубликовала снимок, на котором она сидела на полу у кирпичной стены с картинами. Девушка была одета просто и по-молодежному: на ней были черные джинсы и футболка с принтом. Модные очки добавляли образу изюминку.

«Надеюсь, моя калифорнийская трансформация. P.S хотите видео/пост о том что происходит у меня в жизни и где я вообще сейчас?», - подписала снимок Злата.

В комментариях тут же отметилась ее мама, которая ответила дочери: «Хочу».

Подписчики Златы также отреагировали на пост.

«Такая красивая», «Напишите мне суда в окошко вопросик: «у тебя есть кавалер?» - «мама, ложись спать», «Очень хочу», - пишут люди.

Напомним, Оля Фреймут изумила видом в "тельняшке" и с платком на голове.

Как сообщала Politeka, Фреймут возмутила украинцев высказываниями о хейтерах 15-летней дочери.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Фреймут показала, как живет после отъезда из Украины.