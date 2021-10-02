Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала новый образ

Как пишет Politeka.net, У Оли Фреймут трое детей. 15-летнюю дочь Злата Митчелл телеведущая родила от британского возлюбленного. А в браке с гениральнім продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко звезда родила сына Валерия, которому исполнилось уже 5 лет, и недавно появилась дочь Евдокия. Злата недавно уехала из Украины на учебу в Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.



Оля опубликовала в сторис фото, на котором позирует 15-летняя дочь. Молодая красотка стояла у водоема, надев блузу, футболку и юбку. Девушка отвела взгляд от камеры, когда ее снимали. Неизвестно, вернулась ли Злата в Украину или этот снимок сделан был в Лос-Анджелесе.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, где Оля разместила фотографию.

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