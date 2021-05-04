Украинская телеведущая Ольга Фреймут вместе с семьей отправилась на отдых в теплые края
Звезда - мать троих детей, передает Politeka.net. Известно, что телеведущая несколько лет замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, от которого Ольга родила двоих детей - Валерия (2016 года рождения) и Евдокию (2017-го).
Также у Фреймут есть старшая дочь от предыдущих отношений с британцем - Злата (2006 года рождения).
Сейчас семья находится на отдыхе в Турции. Счастливая мама поделилась кадрами отдыха. Так, можно заметить Злату в каноэ вместе с братиком.
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А телеведущая позировала в пляжном платьице с глубоким декольте, из которого выглядывали бретельки купальника. В руках звезда держала бокал с коктейлем. Красотка подставила под солнце стройные ножки.
Также Ольга покоряет видом в платье.
В купальнике и не только снялась красотка Злата. Девушка позировала на одном из кадров спиной к камере. Дочь Фреймут продемонстрировала стройную талию и красивые бедра, впечатлив выдающимися формами.
"Верите мне или нет, но я не использовала фотошоп для этого фото, только - фильтры Инстаграм", - написала Злата.
Также Злата похвасталась фигурой в обтягивающей мини-юбке, которая прекрасно подчеркнула форму бедер. Девушка пристально смотрела в камеру.
"Прекрасная Злата Митчелл!", - написал один из комментаторов.
Отметим, на Злату Митчелл в Инстаграм сейчас подписаны 60,3 тысячи пользователей сети.
Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".
Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "Проезжала мимо офиса и...".