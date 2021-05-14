Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заговорила о неловкой ошибке, допущенной из-за спешки

Уже довольно давно телеведущая Оля Фреймут стала очень популярной после утренних шоу, а потом культовой передачи "Ревизор". А вот после участия в проекте "Від пацанки до панянки", телеведущей удалось прославиться в качестве знатока множественных правил этикета.

Теперь Фреймут чуть ли не каждый день пропагандирует этикет, рассказывая украинцам, как правильно нужно поступать, вести себя в обществе и одеваться. Именно о последнем зашла речь в ее Стори.

Нацепив на себя синиюю толстовку с разноцветной надписью на бюсте, Ольга пожаловалась, а также извинилась перед Златой Митчелл - старшей дочерью от первого брака с англичанином Нилом Митчеллом.

«Готовлюсь к форуму, с утра тороплюсь к парикмахеру, поэтому надеваю на себя то, что вижу. Как оказалось, это свитшот моей дочери, Златы… Злата, прости, так нельзя! И только что увидела эту надпись, ох. Поэтому, вот правило этикета: не берем чужие вещи и носим одежду без надписей по возможности» - рассказывает Ольга.

Также ранее Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно сидеть. Красотка сидела на лавочке в плаще, закинув ногу за ногу. Это и стало темой разговора Фреймут в видео:

"Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы".

Фанаты сразу начали обсуждать урок Фреймут:

"Я думаю, правильно сидеть так, как комфортно", "Кроме обычной этики - еще этика здоровья. "Нога за ногу" - это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум ...", "Скрещивать ноги нельзя, плохо для кровообращения", "Спасибо Олечка. интересный совет.Вы Шикарно выглядите", "Правильно сидеть - не закидывая ногу на ногу или что-то поменялось в этикете?)".

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

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