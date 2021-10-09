Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, почему не реагирует на хейтеров старшей дочери Златы от коренного британца, поклонники возмущены.
Как пишет Politeka.net, 39-летняя известная знаток этикета Оля Фреймут живет в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотком, которому, кстати, сама предложила пожениться. Пара воспитывает троих детей: старшую дочь Ольги от коренного британца Нила Митчелла – 15-летнюю Злату и двух совместных – пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию.
На официальной странице "Зіркового шляху" в Instagram опубликовали видео, в котором Ольга Фреймут рассказала, что думает о хейтерах старшей дочери.
По словам телеведущей, сейчас 15-летнюю Злату хейтят за то, что она может и неприличный жест показать.
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"Часто осуждают мою дочь, что она там средний палец показала, а я преподаватель этикета. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что она – Злата Митчел, отдельная личность. Сейчас у нее такой период тинейджерства, когда можно ошибаться. И я, как мама, всегда буду стоять на ее стороне, пока она имеет хорошую душу", - высказала свою позицию Оля.
Поклонникам такие высказывания Фреймут не понравились.
"Извиняйте...потому что она Злата Митчел...и что???Это значит ей все позволено, а простым смертным только по правилам этикета?? Прибахана ты Оля...Свою дочь сначала научи правилам этикета...", "Спусти чуточку ее на землю...", "Ибо она Злата Митчел, то она имеет право ошибаться ... А если бы это был чей-то другой ребенок, то Фреймут уже бы на каждом шагу кричала бы, какой не воспитанный ребенок. А вообще, такая с Фреймут преподавательница этикета, как я английская королева", "Высокомерие у ребенка больше, чем сам ребенок. Ну, что сказать, мама постаралась, молодец", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Оля Фреймут неожиданно заговорила о своих переживаниях и трудностях в жизни: "Выживу-не выживу".
Напомним, что строгая Ольга Фреймут растаяла в объятиях голубоглазого красавца: кадры.
A еще Politeka сообщала, что 15-летняя дочь Фреймут показала, как живет после отъезда из Украины: фото.