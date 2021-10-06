Відома українська ведуча Оля Фреймут зізналася, як реагує на невдачі у своєму житті, і що робить у непрості моменти.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram. Фреймут присвятила публікацію роздумів про життєві труднощі.

" Я собі стаю цікава у моменти падінь. Спостерігаю, як за героїнею кінострічки, - виживу, не виживу. А коли все закінчується благополучно, дивуюся: "як тобі вдалося?" В екстрених ситуаціях очі не закочую, а стаю спокійною і шукаю творче вирішення проблеми. Після падінь, як після темряви, настає світанок. Коли чернетка списана і зім'ята, і з'являється можливість переписати день", - написала Ольга.

Цей пост вона супроводила власним фото. На знімку ведуча позувала в елегантному образ: чорній спідниці трохи вище коліна і білій блузці з акуратним коміром. Ведуча перебувала в кімнаті з вінтажним декором, а в руках у неї була велика біла троянда.

Шанувальники Фреймут тут же відреагували на її пост.

"Це талант. Браво. Як цьому навчитися?", "Оля, ви-красуня! Ви так мене надихаєте, не передати словами! Спасибі!", "Спасибі за натхнення, також слідую цьому алгоритму", "Оля, ви дуже талановита і красива жінка", - пишуть люди.

Нагадаємо, сувора Ольга Фреймут розтанула в обіймах блакитноокого красеня.

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