Известная украинская ведущая Оля Фреймут призналась, как реагирует на неудачи в своей жизни, и что делает в непростые моменты.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в своем Инстаграм. Фреймут посвятила публикацию размышлениям о жизненных трудностях.

«Я себе становлюсь интересна в моменты падений. Наблюдаю, как за героиней киноленты, - выживу, не выживу. А когда все закончится благополучно, удивляюсь: "Как тебе удалось?". В экстренных ситуациях глаза не закатываю, а становлюсь спокойной и ищу творческое решение проблемы. После падений, как после темноты, наступает рассвет. Когда черновик списан и смят, и появляется возможность переписать день», - написала Ольга.

Этот пост она сопроводила собственным фото. На снимке ведущая позировала в элегантном образ: черной юбке чуть выше колена и белой блузке с аккуратным воротником. Ведущая находилась в комнате с винтажным декором, а в руках у нее была большая белая роза.

Поклонники Фреймут тут же отреагировали на ее пост.

«Это талант. Браво. Как этому научиться?», «Оля, Вы - красавица! Вы так меня вдохновляете, не передать словами! Спасибо!», «Спасибо за вдохновение, также следую этому алгоритму», «Оля, вы очень талантливая и красивая женщина», - пишут люди.

Напомним, строгая Ольга Фреймут растаяла в объятиях голубоглазого красавчика.

Как сообщала Politeka, Фреймут показала подросшую дочь в интерьере роскошного особняка.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала нежности с мужем-продюсером в постели.