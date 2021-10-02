Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала новий образ

Як пише Politeka.net, У Олі Фреймут троє дітей. 15-річну дочку Злата Мітчелл телеведуча народила від британського коханого. А в шлюбі з геніальним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко зірка народила сина Валерія, якому виповнилося вже 5 років, і нещодавно з'явилася дочка Євдокія. Злата нещодавно виїхала з України на навчання в Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США.



Оля опублікувала в сторіс фото, на якому позує 15-річна дочка. Молода красуня стояла біля водойми, надівши блузу, футболку і спідницю. Дівчина відвела погляд від камери, коли її знімали. Невідомо, чи повернулася Злата в Україну або цей знімок зроблений був у Лос-Анджелесі.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, де Оля розмістила фотографію.

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