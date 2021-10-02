Телеведуча і багатодітна мама Ольга Фреймут показала свою молодшу доньку
Як передає Politeka.net, 39-річна ведуча з особливим трепетом береже спогади про дитинство своїх дітей.
Так, Ольга Фреймут відобразила на камеру, як грає її молодша дочка Євдокія. Дівчинці вже 4 роки, і вона активно грає в дочки матері.
На одному зі знімків, який розміщений в сторіз, Євдокія зображена з великою рожевою коляскою для ляльок.
Фреймут зняла на камеру дочку в інтер'єрі свого розкішного особняка, так що попутно шанувальники можуть ще й заглянути в житло знаменитості.
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"Деякі мами ну дуже практичні», - іронічно підписала фото Ольга.
Відзначимо, що старшій дочці телеведучої, Златі Мітчелл, вже 15 років. Вона народилася в союзі з британським коханим Ольги. У шлюбі з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко з'явилися син Валерій, якому зараз 5 років, і наймолодша дочка Євдокія.
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Як повідомляла Politeka, Фреймут затужила вдома по 15-річній дочці, яка поїхала в Лос-Анджелес