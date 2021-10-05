Відома українська телеведуча Ольга Фреймут засвітилася в обіймах чоловіка Володимира Локотка.
Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі на телеканалах "Новий канал" і "1+1". Зараз телеведуча дає поради українцям і навчає їх етикету.
Так, цього разу Ольга Фреймут опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі телеведуча разом зі своїм чоловіком - Володимиром Локотко. Він є генеральним директором "Нового каналу", на якому Ольга Фреймут часто з'являлася як телеведуча різних програм. На кадрі вона "розцвіла" в обіймах чоловіка.
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Також її чоловік відомий як продюсер. Це її другий офіційний чоловік, з яким у них є двоє дітей - син Валерій і дочка - Євдокія. Як відомо, після народження останньої дитини вона взяла прізвище чоловіка-Локотко.
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