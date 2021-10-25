Известная хореограф Илона Гвоздева заткнула за пояс на паркете шоу "Танці з зірками" Елизавету Русину, с которой у них был конфликт.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. Также она одержала победу в 5-ом сезоне шоу "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм Гвоздева оценивает выступления участников после каждого эфира. Недавно, из-за того, что хореограф назвала "жалким подобием" выступление Melovina и Лизы Русиной, между ними разгорелся конфликт.

Так, на этот раз Илона Гвоздева вернулась на шоу "Танці з зірками" в качестве танцовщицы. Она выстпила вместе с участниками Melovin'ом и Елизаветой Русиной. Они втроем исполняли пасодобль.

"Наиболее неожиданное трио в этот вечер! MELOVIN еще ни разу не получал высокие баллы от судей, но сегодня в этом ему поможет Илона Гвоздева!

Встречайте! MELOVIN, Лиза Русина и победительница 5-го сезона Танцев со звездами Илона Гвоздева", - прокомментировали на странице шоу "Танці з зірками".

Поклонники шоу оставили множество комментариев, где выделили Илону Гвоздеву как лучшую танцовщицу в этом трио: "Илонка невероятно шикарная! Изюминка этого трио", "Гвоздева богиня", "Всё-таки Илона на голову выше Лизы по танцам, однозначно усилила пару", "Сначала я прямо удивился, что это круто. Но потом это выглядело как Гвоздёва и подтанцовка", "Илона даже стояла выразительнее. А Лиза смотрится, как такая же участница, как Мел".

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