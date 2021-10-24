Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) показал яркий момент из своего нового выступления на «Танцях з зірками» с Илоной Гвоздевой и Лизой Русиной.

Как пишет Politeka.net, артист порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. В публикации он решил показать момент из своего танца в новом эфире «Танців з зірками».

Темой вечера был танец втроем, поэтому к MELOVIN-у и его партнерше Лизе Русиной присоединилась третья танцовщица. К удивлению многих, ею оказалась хореограф Илона Гвоздева, которая ранее жестко критиковала их пару и вступала в словесный конфликт с Лизой.

Впрочем, на время танца тройка откинула свои разногласия. В качестве реквизита артисты использовали тюремную камеру, а сами MELOVIN и Лиза выступали в нарядах, стилизованных под тюремные робы. На фото запечатлен момент, когда MELOVIN выбрался из камеры, оказавшись между двух эффектных дам.

«Ну что?) Делитесь впечатлениями!», - подписал снимок певец.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Мэл, сам номер интересный. Но в плане танцевальных движений Илона сэкономила на тебе. Румба была гораздо лучше в этом плане. Так что никакой пользы от неё я не увидела», «Лучшие», «Вы сыграли бомбически», «Офигенно Вы умницы», «Это было вау», «Фух, у менявся жизнь прошла перед глазами))) нервничаю очень, успокоюсь только когда пройдем», - пишут люди.

Напомним, MELOVIN умилил украинцев кадрами с кучерявой "красоткой" на руках.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" озадачила черно-белым фото и откровением.

Также Politeka писала, что новый скандал гремит на "Танцях з зірками" вокруг Гвоздевой и Melovin'a.