Фаворит Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) показал свою новую подружку, которая влюбила в себя всех поклонниц.

Как сообщает Politeka.net, сейчас MELOVIN участвует в популярном проекте «Танцы со звездами», поэтому в будние дни он занят на тренировках и репетициях.

Певец решил показать поклонникам свою новую подружку, которая сопровождает его на всех репетициях. На свежем фото в Инстаграм артист засветился с маленькой собачкой, которую держал на руках. Он закутал собаку в теплый пиджак, пока стоял с ней на улице.

«Наш талисман и лучший постановщик на репетициях», - подписал фото MELOVIN.

В комментариях артисту и его кучерявой красотке оставили массу приятных слов.

«Прелесть», «Ниче не страшно с таким талисманом)», «Такая милота», «Всем сердцем с вами», «Миленькие», «Мимишные вы оба, хоть ты и стараешься выглядеть серьезным», «Мы уже все полюбили Майли, по-моему», «Какой хороший», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MELOVIN с розами засветился в компании красоток: "Самая крутая банда!".

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