Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також учасник проекту "Танці з зірками", з'явився в новому епатажному вбранні.

Популярний артист нерідко епатує публіку, вибираючи найекстравагантніші вбрання, пише Politeka.net. Таким чином, співак привертає увагу не тільки до своєї творчості, а й до своєї персони.

На новому фото в Instagram MELOVIN з'явився в компанії двох кучерявих красунь зі скрипками в руках.

При цьому артист вибрав досить незвичайний наряд. Співак позував у піджаку, "обвішаному" трояндами. У такому вигляді улюбленець Андрія Данилка позував на одному з радіо.

"Квіточка мамина", " ви прекрасні! 👏 Від однієї пісні емоцій як від цілого концерту, напевно тому що вона дуже особлива для мене", " естетика зашкалює! Фото-вау!", "Вас хоч зараз на будь-яку сцену світу👏 👏 👏 👏"," О так, найкрутіша банда!", "Боже яке ж красиве було звучання пісні. Твій голос, і скрипка😍 боже це неймовірно було. Щоразу пісня в новому звучанні☺❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, співак MELOVIN зараз бере участь у шоу "Танці з зірками", його партнеркою стала Єлизавета Русина. Образи пари стали одними з найбільш пам'ятних.

Нагадаємо, Melovin з "Танців з зірками" з'явився в компанії світловолосої красуні

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