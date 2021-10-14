Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также участник проекта "Танці з зірками", появился в новом эпатажном наряде.
Популярный артист нередко эпатирует публику, выбирая самые экстравагантные наряды, пишет Politeka.net. Таким образом, певец привлекает внимание не только к своему творчеству, но и к своей персоне.
На новом фото в Инстаграм MELOVIN появился в компании двух кудрявых красоток со скрипками в руках.
При этом артист выбрал довольно необычный наряд. Певец позировал в пиджаке, "увешанном" розами. В таком виде любимчик Андрея Данилко позировал на одном из радио.
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"Цветочек мамин", "Вы прекрасны! 👏 От одной песни эмоций как от целого концерта, наверное потому что она очень особенная для меня", "Эстетика зашкаливает! Фото-вау!", "Вас хоть сейчас на любую сцену мира👏👏👏👏", "О да, самая крутая банда!", "Боже какое же красивое было звучание песни. Твой голос, и скрипка😍 боже это невероятно было. Каждый раз песня в новом звучании😍🔥❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, певец MELOVIN сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками", его партнершей стала Елизавета Русина. Образы пары стали одними из самых запоминающихся.
Напомним, Melovin из "Танців з зірками" появился в компании светловолосой красотки
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