Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був фаворитом Андрія Данилка на відборі Євробачення, а зараз є учасником шоу "Танці з зірками", вразив брутальним образом.

Як передає Politeka.net, в Instagram у хлопця з'явилося фото, на якому він позував з акуратною зачіскою в сонцезахисних окулярах. Артист виглядав дуже брутально - його скроні були красиво поголені, а через волосся проглядалося татуювання на голові. Очі Бочарова, які він зазвичай підводить чорним олівцем, були прикриті.

"І нехай горить всередині вогонь, який не згасне сам", - підписав фото артист.

У коментарях шанувальники залишили йому масу приємних слів. Багато хто здогадався, що це рядок з нової пісні артиста.

"Підозра, що це рядок з нової пісні)", "Хто красивіше всіх на світі?", "Як же мені подобаються ці окуляри", "Милуюся тобою", "Тут і вогнегасник не допоможе з таким чоловіком-вогнем", "У нас Soon і знову українською?) А назва?", "Mr. Mеlovin, ви прекрасні", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Melovin з незвичайним макіяжем розвалився на сходах:"схожий на Леді Гагу".

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