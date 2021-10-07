Популярний український співак Melovin показав нове фото в ефектному образі, на якому він позував зі своєю партнеркою по шоу «Танці з зірками» Єлизаветою Русиною.

Як відомо, зараз Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) бореться за звання кращого танцюриста на паркеті «Танців». Минулий ефір був присвячений кіно, і Melovin з Єлизаветою надихнулися картиною «Круелла».

Для свого номера пара вибрала максимально епатажні образи. Так, Melovin виступав в чорно-білому пальто з далматиновим принтом, а на голові у нього красувався чорно-білий перуку в стилі діснеївської лиходійки. Партнерка співака вийшла на паркет в далматинцевому комбінезоні з оригінальними вирізами.

На новому фото вони ефектно позували поруч, влягшись на щаблі сходів. Melovin продемонстрував свій драматичний макіяж, через який багато хто порівнював його в цьому образі з Леді Гагою.

Шанувальники співака не змогли пройти повз цей пост.

"Ти кайфуєш і відкритий всьому світу. Ти вільний. У тебе крила насолоджуйся польотом", "ніби обкладинка фільму", "Ну просто любов", "Ідеальні", "Ах, які", "дві шикарні моделі", "не знаю чому, але мені здалося, що ти на цій фотці схожий на Леді Гагу", - пишуть люди.

Відзначимо, що виступ Melovinа і Русиної в цих образах різко розкритикувала хореограф Ілона Гвоздьова, яка була запрошеним суддею в тому епізоді.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Гвоздьова відповіла на зухвалий випад партнерки Melovin'a.

Як повідомляла Politeka, Melovin жорстко "проїхався" по переможниці "Танців з зірками" і судді Гвоздьовій.

Також Politeka писала, що Melovin після ефіру "Танців з зірками" звернувся до українців.