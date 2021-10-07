Популярный украинский певец Melovin показал новое фото в эффектном образе, на котором он позировал со своей партнершей по шоу «Танці з зірками» Елизаветой Русиной.

Как известно, сейчас Константин Бочаров (настоящее имя артиста) сражается за звание лучшего танцора на паркете «Танців». Прошлый эфир был посвящен кино, и Melovin с Елизаветой вдохновились картиной «Круэлла».

Для своего номера пара выбрала максимально эпатажные образы. Так, Melovin выступал в черно-белом пальто с далматиновым принтом, а на голове у него красовался черно-белый парик в стиле диснеевской злодейки. Партнерша певца вышла на паркет в далматинцевом комбинезоне с оригинальными вырезами.

На новом фото они эффектно позировали рядом, улегшись на ступени лестницы. Melovin продемонстрировал свой драматичный макияж, из-за которого многие сравнивали его в этом образе с Леди Гагой.

Поклонники певца не смогли пройти мимо этого поста.

«Ты кайфуешь и открыт всему миру. Ты свободен. У тебя Крылья наслаждайся полётом», «Будто обложка фильма», «Ну просто любовь», «Идеальные», «Ах, какие», «Две шикарные модели», «Не знаю почему, но мне показалось, что ты на этой фотке похож на Леди Гагу», - пишут люди.

Отметим, что выступление Melovinа и Русиной в этих образах резко раскритиковала хореограф Илона Гвоздева, которая была приглашенным судьей в том эпизоде.

Напомним, судья "Танців з зірками" Гвоздева ответила на дерзкий выпад партнерши Melovin'a.

Как сообщала Politeka, Melovin жестко "проехался" по победительнице "Танців з зірками" и судье Гвоздевой.

Также Politeka писала, что Melovin после эфира "Танців з зірками" обратился к украинцам.