Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который был фаворитом Андрея Данилко на отборе Евровидения, а сейчас является участником шоу "Танці з зірками", впечатлил брутальным образом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у парня появилось фото, на котором он позировал с аккуратной прической в солнцезащитных очках. Артист выглядел очень брутально – его виски были красиво выбриты, а через волосы просматривалась татуировка на голове. Глаза Бочарова, которые он обычно подводит черным карандашом, были прикрыты.

«И пусть горит внутри огонь, который не угаснет сам», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники оставили ему массу приятных слов. Многие догадались, что это строчка из новой песни артиста.

«Подозрение, что это строчка из новой песни)», «Кто красивей всех на свете?», «Как же мне нравятся эти очки», «Любуюсь тобой», «Здесь и огнетушитель не поможет с таким мужчиной-огнем», «У нас Soon и снова на украинском?) А название?», «Mr. Mеlovin, вы прекрасны», - пишут люди.

Напомним, что Melovin с необычным макияжем развалился на лестнице: "Похож на Леди Гагу".

Как сообщала Politeka, MELOVIN очаровал смелым видом с красивыми цветами: "Самая крутая банда!".

Также Politeka писала, что MELOVIN показал, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Господи, какой...".