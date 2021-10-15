Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который был фаворитом Андрея Данилко на отборе Евровидения, а сейчас является участником шоу "Танці з зірками", впечатлил брутальным образом.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у парня появилось фото, на котором он позировал с аккуратной прической в солнцезащитных очках. Артист выглядел очень брутально – его виски были красиво выбриты, а через волосы просматривалась татуировка на голове. Глаза Бочарова, которые он обычно подводит черным карандашом, были прикрыты.
«И пусть горит внутри огонь, который не угаснет сам», - подписал фото артист.
В комментариях поклонники оставили ему массу приятных слов. Многие догадались, что это строчка из новой песни артиста.
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«Подозрение, что это строчка из новой песни)», «Кто красивей всех на свете?», «Как же мне нравятся эти очки», «Любуюсь тобой», «Здесь и огнетушитель не поможет с таким мужчиной-огнем», «У нас Soon и снова на украинском?) А название?», «Mr. Mеlovin, вы прекрасны», - пишут люди.
Напомним, что Melovin с необычным макияжем развалился на лестнице: "Похож на Леди Гагу".
Как сообщала Politeka, MELOVIN очаровал смелым видом с красивыми цветами: "Самая крутая банда!".
Также Politeka писала, что MELOVIN показал, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Господи, какой...".