Співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також учасник проекту "Танці з зірками", показав, що відбувалося за лаштунками шоу.
Як пише Politeka.net, епатажний співак MELOVIN нещодавно заявив на фестивалі Atlas, що він любить як жінок, так і чоловіків. До цього артистка підтримав Андрій Данилко на національному відборі Євробачення. А зараз Виконавець вирішив спробувати свої сили в шоу" Танці з зірками", де виступає разом з Єлизаветою Русиною. Не забуває MELOVIN і про Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому відео, яке співак опублікував в Instagram, MELOVIN показав, що відбувалося за кадром останнього ефіру "Танців з зірками". Артист в останньому випуску приміряв образ Круелли, а Єлизавета одягла костюм далматинця.
Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:
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