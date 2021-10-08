Співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також учасник проекту "Танці з зірками", показав, що відбувалося за лаштунками шоу.

Як пише Politeka.net, епатажний співак MELOVIN нещодавно заявив на фестивалі Atlas, що він любить як жінок, так і чоловіків. До цього артистка підтримав Андрій Данилко на національному відборі Євробачення. А зараз Виконавець вирішив спробувати свої сили в шоу" Танці з зірками", де виступає разом з Єлизаветою Русиною. Не забуває MELOVIN і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому відео, яке співак опублікував в Instagram, MELOVIN показав, що відбувалося за кадром останнього ефіру "Танців з зірками". Артист в останньому випуску приміряв образ Круелли, а Єлизавета одягла костюм далматинця.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Ааа, нас що, знімали тоді?", "Господи, який ти гарний без фільтрів, макіяжів і образів, буть простим", "як ми чекали цей бекстейдж", "О, так", " найкращі!Без сумніву", " о, Травень.... Це ж сама Lady Gaga".

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