Український співак Melovin, який зараз бере участь у популярному проекті «Танці з зірками», здивував кадрами, на яких позбавляється частини свого образу.

Як пише Politeka.net, Виконавець поділився коротким відео на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) випустив кліп на пісню «Таємний знак». У ньому у артиста був оригінальний образ, який доповнював перуку зі стрижкою «під горщик».

На нових кадрах Melovin здався в тому самому образі. Співак повільно нахилився назад, і буквально струсив зі своєї голови перуку, покрасувавшись своєю справжньою стрижкою. При цьому він виглядав задоволеним собою, ніби сильно втомився від перуки.

Шанувальники виконавця тут же відреагували на його пост. Багатьом з них таке просте відео здалося вкрай ефектним.

"Це якийсь новий вид стриптизу", "Ммм як спекотно", "коли знімаєш перуку, або розпускаєш волосся це КАЙФ", "Тепер я точно без сну", "Ой лишенько", "Ахах, на ніч саме те", "знайомий образ. Невже в такому танцювати будеш?",- пишуть люди.

Нагадаємо, MELOVIN з поголеними скронями вразив брутальним виглядом.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN здивував епатажним виглядом з трояндами в компанії двох красунь.

Також Politeka писала, що MELOVIN показав, що відбувалося за лаштунками останнього випуску "Танців з зірками".