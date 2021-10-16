Украинский певец Melovin, который сейчас участвует в популярном проекте «Танці з зірками», удивил кадрами, на которых избавляется от части своего образа.
Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился коротким видео на своей странице в Инстаграм.
Недавно Константин Бочаров (настоящее имя певца) выпустил клип на песню «Таємний знак». В нем у артиста был оригинальный образ, который дополнял парик со стрижкой «под горшок».
На новых кадрах Melovin показался в том самом образе. Певец медленно наклонился назад, и буквально стряхнул со своей головы парик, покрасовавшись своей настоящей стрижкой. При этом он выглядел довольным собой, будто сильно устал от парика.
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Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его пост. Многим из них такое простое видео показалось крайне эффектным.
«Это какой-то новый вид стриптиза», «Ммм как жарко», «Когда снимаешь парик, или распускаешь волосы это КАЙФ», «Теперь я точно без сна», «Ой лишенько», «Ахах, на ночь самое то», «Знакомый образ. Неужели в таком танцевать будешь?», - пишут люди.
Напомним, MELOVIN с выбритыми висками поразил брутальным видом.
Как сообщала Politeka, MELOVIN удивил эпатажным видом с розами в компании двух красоток.
Также Politeka писала, что MELOVIN показал, что происходило за кулисами последнего выпуска "Танців з зірками".