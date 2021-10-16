Украинский певец Melovin, который сейчас участвует в популярном проекте «Танці з зірками», удивил кадрами, на которых избавляется от части своего образа.

Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился коротким видео на своей странице в Инстаграм.

Недавно Константин Бочаров (настоящее имя певца) выпустил клип на песню «Таємний знак». В нем у артиста был оригинальный образ, который дополнял парик со стрижкой «под горшок».

На новых кадрах Melovin показался в том самом образе. Певец медленно наклонился назад, и буквально стряхнул со своей головы парик, покрасовавшись своей настоящей стрижкой. При этом он выглядел довольным собой, будто сильно устал от парика.

Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его пост. Многим из них такое простое видео показалось крайне эффектным.

«Это какой-то новый вид стриптиза», «Ммм как жарко», «Когда снимаешь парик, или распускаешь волосы это КАЙФ», «Теперь я точно без сна», «Ой лишенько», «Ахах, на ночь самое то», «Знакомый образ. Неужели в таком танцевать будешь?», - пишут люди.

Напомним, MELOVIN с выбритыми висками поразил брутальным видом.

Как сообщала Politeka, MELOVIN удивил эпатажным видом с розами в компании двух красоток.

Также Politeka писала, что MELOVIN показал, что происходило за кулисами последнего выпуска "Танців з зірками".