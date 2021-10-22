Известная украинская хореограф Илона Гвоздева снова выйдет на паркет шоу "Танці з зірками" и станцует в паре вместе с певцом Melovin'ом и его партнершей Лизой Русиной, с которыми накануне имела конфликт.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя хореограф Илона Гвоздева, которая в 2018 году победила в шоу "Танці з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным, заявила, что не будет принимать участия в новом сезоне проекта. Несмотря на это, в своем Instagram Гвоздева активно обсуждает и оценивает выступления участников. Недавно между ней и парой Melovin и Лиза Русина возник серьезный конфликт, из-за негативных отзывов Гвоздевой на танец участников. Илона сказала, что танцы пары ей не нравятся, на что Русина не стала молчать. Она сказала, что"один раз выиграть у шоу еще ничего не значит".

Что интересно, на официальной странице проекта рассказали, что Гвоздева вернется на паркет "Танців з зірками". К тому же, она станцует вместе с Melovin'ом и Русиной.

Заметим, что такая идея не очень понравилась поклонникам.

"Это стресс для всех 😮", "Ну и зачем этот цирк? Илона унижает Лизу, а вы ее к ним в пару) 🙃 треш... ", "Иронично", "Да ребяяяят, их, так называемый, конфликт был взаимопиаром, проснитесь. ВСЕ по сценарию 🙌👌🏻 ", "Что я могу написать в этой ситуации.. Сил и Божьей помощи желаю Лизе и Мелу ❤️🙏 Пусть все пройдет как можно лучше для них. Буду поддерживать", - написали в сети.

Заметим, что Гвоздева критикует не только певца. Недавно она написала, что ей не понравился танец звезды сериала "Моя любимая Страшко" Артура Логая. К тому же, оценку от хореографа получила и солистка группы Kazka Александра Зарицкая. Гвоздева была в общем довольна танцем певицы, однако отметила, что поддержки ей все еще даются с трудом.

Ранее Politeka писала, что Илона Гвоздева в пух и прах разнесла фаворитов "Танців з зірками": "что-то пошло не так...".

Напомним, что в конфликте Илоны Гвоздевой с Melovin'ом случился новый поворот: "Запомните, дорогие мои...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева после конфликта с Melovin'ом удивила новым заявлением: "И пусть он думает, что я никто...".