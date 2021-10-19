Відома українська хореографиня, переможниця одного із сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова різко висказала свою думку про виступи учасників нового сезону шоу.
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею одного із сезонів шоу "Танці з зірками" у парі із гумористом Ігорем Ласточкіним, заявила, що не братиме участі в новому сезоні проєкту. Натомість, у себе в Instagram Гвоздьова часто висловлює свою думку про танці нових учасників. Ілона розбирає танець та дає свою оцінку виступу. Подекуди це призводить до конфліктів. Нещодавно непорозуміння виникли між учасником "Танців з зірками" Melovino’м та хореографинею.
Цього разу від Гвоздьової дісталося парі Артура Логая та Анни Кареліної, які є фаворитами хореографині. Пара танцювала румбу, яка не дуже сподобалася Гвоздьовій.
Гвоздьова вважає, що цей виступ "витягнула" партнерка Логая Анна, а сам актор був розсіяний та незібраний. За словами Ілони, це був їхній найгірший танець, вона поставила оцінку 6 із 10.
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"У цьому танці щось пішло не так. Чи то Анна була занадто динамічна, чи то Артур не до кінця встигав ставати на ноги, але баланс їхній похитнувся не один раз", - сказала Ілона.
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