Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка не бере участі у новому сезоні "Танців з зірками", мала конфлікт з учасником шоу співаком Melovin’oм та його партнеркою.

Як пише Politeka.net, відома хореографиня та переможниця проєкту "Танці з зірками" у парі з Ігорем Ласточкіним Ілона Гвоздьова повідомила, що не братиме участі у новому сезоні шоу. Однак на своїй сторінці в Instagram Гвоздьова активно оцінює та висловлює свою думку про учасників проєкту. Так, після одного з ефірів від танцівниці дісталося співаку Melovin’у та його партнерці Лізі Русиній. Гвоздьова розкритикувала їхній танець та назвала його "жалюгідною подобою". Ліза Русина не стала мовчати і між ними розгорівся конфлікт.

Однак після чергового ефіру Гвоздьова попри все похвалила співака з партнеркою, які виконали танго.

Проте і після цього пристрасті навколо конфлікту не вщухли. Багато хто вважає, що Гвоздьова високо оцінила танець Melovin’а та Русиної через те, що "керівництво проєкту її нагнуло".

У своєму Instagram хореографиня пояснила свою думку щодо цього.

"Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари @melovin_official і його партнерки: "мовляв похвалила його, тому що керівництво @ tanci1plus1 її НАГНУЛО"!!! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "НАГИНАТИ" тільки мій чоловік! ☝️ Я говорю те, що вважаю за потрібне і так як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступу 🙌", - пояснила Гвоздьова.

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