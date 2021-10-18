Известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая не принимает участия в новом сезоне "Танців з зірками", имела конфликт с участником шоу певцом Melovin'oм и его партнершей.

Как пишет Politeka.net, известная хореограф и победительница проекта "Танці з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным Илона Гвоздева сообщила, что не будет принимать участия в новом сезоне шоу. Однако на своей странице в Instagram Гвоздева активно оценивает и высказывает свое мнение об участниках проекта. Так, после одного из эфиров от танцовщицы досталось певцу Melovin'у и его партнерше Лизе Русиной. Гвоздева раскритиковала их танец и назвала его "жалким подобием". Лиза Русина не стала молчать и между ними разгорелся конфликт.

Однако после очередного эфира Гвоздева вопреки всему похвалила певца с партнершей, которые исполнили танго.

После этого страсти вокруг конфликта не утихли. Многие считают, что Гвоздева высоко оценила танец Melovin'а и Русиной из-за того, что "руководство проекта ее нагнуло".

В своем Instagram хореограф объяснила свое мнение на этот счет.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары @melovin_official и его партнерши: "мол похвалила его, потому что руководство @tanci1plus1 её НАГНУЛИ"!!! Запомните,мои дорогие подписчики, меня может "НАГИБАТЬ" только мой муж!☝️

Я говорю то, что считаю нужным и так как этого заслуживают участники,относительно эфира и выступления.🙌", - пояснила Гвоздева.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" добралась с критикой и до солистки KAZKA: "Шпагат был классный, но...".

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" взялась раздавать советы украинкам: "Вы женщина, а значит уже...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева после конфликта с Melovin'ом удивила новым заявлением: "И пусть он думает, что я никто...".