Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше розповіла, що в цьому сезоні "Танці з зірками" не бере участі, висловилася про танець Melovin'a і його молодої партнерки.

У новому сезоні Ілона Гвоздьова не стала брати участь, як партнерка одного з артистів, проте на якийсь час стала запрошеною четвертою суддею в попередньому ефірі "Танців з зірками". Після ефіру сталося з'ясування стосунків з партнеркою Melovina Єлизаветою Русиною.

А в новому ефірі пара змогла здивувати Гвоздьову своїм виступом незважаючи на те, що у них був конфлікт.

"Оцінка 9 з 10. І нехай він думає, що я ніхто і кликати мене ніяк, я все ж неупереджено ставлюся до учасників цього сезону і скажу свою думку. Після їх танго це був найкращий для мене танець. Дійсно був танець, був танець і він рухався динамічно.

Гарне обертання і догляд партнера в балансі. Були підтримки, так, можливо не гладко, але були як партнери і виглядали гідно і на неї можна було покластися. З цим стилем він впорався, молодець. Партнерка була поруч, дует відбувся, добре!",- висловилася Ілона.

Також Гвоздьова звернулася до українців з питанням, в якому образі вона найбільше подобається в даному проекті і розповіла, як встигла поговорити з Володимиром Завадюком з приводу танців.

"Тільки що була на каналі 1+1, спілкувалися з Володимиром Завадюком, підводили підсумки ефіру, всякі варіанти обговорювали подальшої співпраці, як хореографа, як журі, як танцівницю», - сказала вона.

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