Известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая ранее рассказала, что в этом сезоне "Танці з зірками" не участвует, высказалась о танце Melovin'a и его молодой партнерши.

В новом сезоне Илона Гвоздева не стала участвовать, как партнерша одного из артистов, однако на время стала приглашенной четвертой судьей в предыдущем эфире "Танців з зірками". После эфира случилось выяснение отношений с партнершей Melovina Елизаветой Русиной.

А в новом эфире пара смогла удивить Гвоздеву своим выступлением несмотря на то, что у них был конфликт.

«Оценка 9 из 10. И пусть он думает, что я никто и звать меня никак, я все же непредвзято отношусь к участникам этого сезона и скажу свое мнение. После их танго это был лучший для меня танец. Действительно был танец, был танец и он двигался динамично.

Хорошее вращение и уход партнера в балансе. Были поддержки, да, возможно не гладко, но были как партнеры и выглядели достойно и на нее можно было положиться. С этим стилем он справился, молодец. Партнерша была рядом, дуэт состоялся, хорошо!», - высказалась Илона.

Также Гвоздева обратилась к украинцам с вопросом, в каком образе она больше всего нравится в данном проекте и рассказала, как успела поговорить с Владимиром Завадюком по поводу танцев.

«Только что была на канале 1+1, общались с Владимиром Завадюком, подводили итоги эфира, всякие варианты обсуждали дальнейшего сотрудничества, как хореографа, как жюри, как танцовщицу», - сказала она.

Напомним, судья "Танців з зірками" Гвоздева ответила на дерзкий выпад партнерши Melovin'a: "Да, я победительница, а вот, кто ты..."

Как сообщала Politeka, MELOVIN показал, что происходило за кулисами последнего выпуска "Танців з зірками": "Господи, какой..."

Также Politeka писала, что Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"