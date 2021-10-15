Відома хореографиня та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова написала відвертий пост та дала шанувальницям декілька порад.

Як пише Politeka.net, талановита танцівниця та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" разом із гумористом Ігорем Ласточкіним часто ділиться думками із шанувальниками у своєму Instagram.

Цього разу танцівниця опублікувала світлину, на якій постала із ніжним макіяжем та в пальті кольору кемел. Так, переможниця "Танців" дала шанувальницям декілька порад про те, як треба почуватися справжній жінці.

"Жінки відчувайте себе сьогодні так, немов весь світ у ваших ніг! Ідіть по вулиці з високо піднятою головою, злегка знизивши погляд, загадково посміхаючись, несіть на грудях соболя і уявіть ніби ваші плечі покриває легка шаль з песця 😍💃🏽 Пам'ятайте, ви ЖІНКА, а значить вже ПЕРЕМОЖНИЦЯ ПО ЖИТТЮ. Якщо відгукується, пишіть в коментарях як почуваєтеся сьогодні 💋", - написала Гвоздьова.

Шанувальники поставили лайки та відповіли на пост танцівниці.

"Сьогодні сходила б з задоволенням на якийсь прийом або вечірку 😍", "П'яненька жінка - така краса!", " Круть, саме так себе і почуваю😍 так легко і впевнено, настрій на всі 💯 🔥 І тобі бажаю завжди так себе почувати, бо ти заслуговуєш тільки найкращого❤️", "Найкрасивіша 😍", " Як відьма 😉🔥🔥🔥", - написали в мережі.

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