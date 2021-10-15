Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева написала откровенный пост и дала поклонницам несколько советов.

Как пишет Politeka.net, талантливая танцовщица и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" вместе с юмористом Игорем Ласточкиным часто делится мыслями с поклонниками в своем Instagram.

На этот раз танцовщица опубликовала фотографию, на которой предстала с нежным макияжем и в пальто цвета кэмел. Так, победительница "Танців" дала поклонницам несколько советов о том, как надо чувствовать себя настоящей женщине.

"Женщины чувствуйте себя сегодня так,словно весь мир у ваших ног!

Идите по улице с высоко поднятой головой,слегка понизив взор,загадочно улыбаясь, несите на груди соболя и представьте будто ваши плечи покрывает легкая шаль из песца😍💃🏽

Помните вы ЖЕНЩИНА, а значит уже ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПО ЖИЗНИ.

Если откликается,пишите в комментариях как чувствуете себя сегодня💋", - написала Гвоздева.

Поклонники поставили лайки и ответили на пост танцовщицы.

"Сегодня сходила бы с удовольствием на какой-нибудь прием или вечеринку 😍 ", "Пьяненькая женщина - такая красота!", "Круть, именно так себя и чувствую 😍 так легко и уверенно, настроение на все 💯 🔥 І тебе желаю всегда так себя чувствовать, потому что ты заслуживаешь только самого лучшего ❤️ ", "Самая красивая 😍 ", "Как ведьма 😉🔥🔥🔥 ", - написали в сети.

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