Хореограф Ілона Гвоздьова посміялася над зовнішністю Макса Чмерковського, судді"Танців з зірками".

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський переміг на американських "Танцях з зірками". Танцюрист також був учасником головним героєм у шоу "Холостяк", а тепер став новим суддею українських"Танців з зірками". Макс також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

В останньому випуску "Танців" була "ніч кіно", тому Макс, а також інші судді (Катерина Кухар, Влад Яма і запрошена суддя Ілона Гвоздьова, - прим. ред.), І учасники були в образах героїв кінострічок. Чмерковський довелося надіти перуку, щоб відповідати тематиці вечора.

А в сторіс Instagram Макс показав, що сталося з волоссям після того як він зняв перуку. У танцюриста було кучеряве волосся.

"Ну ось так закінчується ефір", - сказав зірка.

"Макс, ця зачіска називається Гніздо глухаря", - пожартувала за кадром Ілона Гвоздьова.

"Це сказала Ось ця суддя, яка сьогодні була: "Гніздо глухаря", - сказав Макс і показав в кадрі Ілону.

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