Хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила висловити свою думку з приводу післенего танцю співачки Олександри Зарицької.
На цей раз танцівниця вирішила висловити свою думку з приводу танцю Олександри Зарицької, а також помітила сильні і слабкі сторони партнерів в останньому вийшов ефірі. Причому в ЕТТ раз оцінка хореографа була помітно вище.
"Оцінка 8 з 10. У цій Ча-ча-ча особисто я дивилася постійно на витончені і красиві стопи Саші. Безумовно я в захваті від того, як впевнено почуває себе Олександра на сцені. Вона розкута емоційно і видно ж, як вона кайфує, але…
Хотілося б додати більше різкості і чіткості в ногах і роботи в колінах. Іноді проскакували кроки зверху. Стегон було більш ніж достатньо. Шпагат був класний, але це ми вже бачили. Спасибі за підтримки, але поки що виглядає важкувато, сумбурно для обох», - висловилася Гвоздьова.
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Також танцівниця опублікувала фотографію, на якій постала з ніжним макіяжем і в пальто кольору Кемел. Так, переможниця" Танців " дала прихильницям кілька порад про те, як треба відчувати себе справжньою жінці.
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