Известная украинская хореограф, победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Илона Гвоздева резко высказала свое мнение о выступлениях участников нового сезона шоу.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева, которая стала победительницей одного из сезонов шоу "Танці з зірками" в паре с юмористом Игорем Ласточкиным, заявила, что не будет принимать участия в новом сезоне проекта. Зато у себя в Instagram Гвоздева часто высказывает свое мнение о танцах новых участников. Илона разбирает танец и дает свою оценку выступлению. Иногда это приводит к конфликтам. Недавно недоразумения возникли между участником "Танців з зірками" Melovino'м и хореографом.

На этот раз от Гвоздевой досталось паре Артура Логая и Анны Карелиной, которые являются фаворитами хореографини. Пара танцевала румбу, которая не очень понравилась Гвоздевой.

Гвоздева считает, что это выступление "вытащила" партнерша Логая Анна, а сам актер был рассеян и несобран. По словам Илоны, это был их худший танец, она поставила оценку 6 из 10.

"В этом танце что-то пошло не так. То ли Анна была слишком динамична, то ли Артур не до конца успевал становиться на ноги, но баланс их пошатнулся не один раз", - сказала Илона.

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