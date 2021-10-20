Хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова знову висловилася про останній танець молодої української співачки Олександри Зарицької і вказала на деякі недоліки.

Після відходу з проекту зірка не стала забувати про колег і ігнорувати нових учасників. Тепер після кожного ефіру вона висловлює думку про кожну пару, точніше про їх танці та розвиток За останній тиждень.

Цього разу хореограф вирішила поділитися думкою про танець Олександри Зарицької, яку вже оцінювала не раз.

"Я в захваті від її спини і в цілому від роботи тіла. За підтримки спасибі, видно, що хлопці хочуть дивувати, але поки все ж даються вони важкувато, але супер за прагнення! Оцінка 8 з 10. Дуже насичений видався пасадобль. Партнер впровадив багато техніки, різних кроків. Позировок, стрибків. Були різні лінії.

Настрій був, але в середині танцю мабуть Олександра зраділа, що все виходить і почала посміхатися. Динаміка була приголомшлива, особливо в залі. Хотілося б більше впевнених кроків і виконувати їх трохи швидше. Іноді спадала позиція рук, можливо через втому. Але в цілому номер був пристрасно-вогненним!» - зробила висновки Ілона.

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