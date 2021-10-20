Хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева снова высказалась о последнем танце молодой украинской певицы Александры Зарицкой и указала на некоторые недостатки.
После ухода из проекта звезда не стала забывать о коллегах и игнорировать новых участников. Теперь после каждого эфира она высказывает мнение о каждой паре, точнее об их танце и развитии за последнюю неделю.
В этот раз хореограф решила поделиться мнением о танце Александры Зарицкой, которую уже оценивала не раз.
«Я в восторге от ее спины и в целом от работы тела. За поддержки спасибо, видно, что ребята хотят удивлять, но пока все же даются они тяжеловато, но супер за стремление! Оценка 8 из 10. Очень насыщенный выдался пасадобль. Партнер внедрил много техники, различных шагов. Позировок, прыжков. Были разные линии.
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Настроение было, но в середине танца видимо Александра обрадовалась, что все выходит и начала улыбаться. Динамика была потрясающая, особенно в зале. Хотелось бы больше уверенных шагов и выполнять их немного быстрее. Иногда спадала позиция рук, возможно из-за усталости. Но в целом номер был страстно-огненным!» - сделала выводы Илона.
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